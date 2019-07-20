Balayı servisi! Konya’da bir gelin, düğününde maganda kurşunuyla yaralandı. Balayını hastanede geçiren çift, “Ölüm de olabilirdi” açıklamasını yaptı...

Genç çift, en mutlu günlerinde hastanelik oldu. Düğünde vurulan gelin, ölümden döndü. Olay geçen salı Konya'da meydana geldi. Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un (22) düğününde, bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Mermilerinden biri gelinin koluna saplandı. Kanlar içinde kalan genç kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.



HALAY ÇEKERKEN!

Halay çektikleri sırada eşinin kolunu tutarak yere eğildiğini belirten damat Tosun, "Halay çekiyorduk. İki tur döndükten sonra eşim, 'kolum' diyerek, yere eğildi. 'Ne oldu?' dedim. Kolundan tutup kaldırmak istedim. Elim kan oldu. Düğünlerde silah atılmasın. Bu ders olsun. Çok zor, başkasının başına gelmesin. Ölüm de olabilirdi" dedi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.