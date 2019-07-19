29 yaşındaki Ece Tetik ise hayat dolu bir kadındı. Evinde kendisini astı. Yakınları gözlerine inanamadı.







Bir SPA merkezinde müdürlük yapan Özlem Özer, henüz 24 yaşındaydı. Odasında tabanca ile canına kıydı.

genç kadından biri silahla, diğeri kendini asıp intihar ederek yaşamlarına son verdi. İlk olay, Bornova'da yaşandı. SPA Merkezi'nin mesul müdürü(24), makam odasında başına dayadığı silahla intihara kalkıştı.Geride herhangi bir şey bırakmadı.İkinci olay ise yine önceki gün Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1393 sokak, 7 numaralı apartmanın 1. dairesinde meydana geldi. Tiyatro ile ilgilendiği öğrenilen'ten (29) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti.O da arkasında bir not bırakmamıştı.