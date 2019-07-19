İki genç kadından biri silahla, diğeri kendini asıp intihar ederek yaşamlarına son verdi. İlk olay, Bornova'da yaşandı. SPA Merkezi'nin mesul müdürü Özlem Özer (24), makam odasında başına dayadığı silahla intihara kalkıştı. Mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Geride herhangi bir şey bırakmadı.
HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU
İkinci olay ise yine önceki gün Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1393 sokak, 7 numaralı apartmanın 1. dairesinde meydana geldi. Tiyatro ile ilgilendiği öğrenilen Ece Tetik'ten (29) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Genç kadını yatak odasının tavanında asılı halde buldu. O da arkasında bir not bırakmamıştı. Tetik'in yakınları herhangi bir sorununun olmadığını bildiklerini söyledi.
29 yaşındaki Ece Tetik ise hayat dolu bir kadındı. Evinde kendisini astı. Yakınları gözlerine inanamadı.
Bir SPA merkezinde müdürlük yapan Özlem Özer, henüz 24 yaşındaydı. Odasında tabanca ile canına kıydı.
HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU
İkinci olay ise yine önceki gün Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1393 sokak, 7 numaralı apartmanın 1. dairesinde meydana geldi. Tiyatro ile ilgilendiği öğrenilen Ece Tetik'ten (29) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Genç kadını yatak odasının tavanında asılı halde buldu. O da arkasında bir not bırakmamıştı. Tetik'in yakınları herhangi bir sorununun olmadığını bildiklerini söyledi.
29 yaşındaki Ece Tetik ise hayat dolu bir kadındı. Evinde kendisini astı. Yakınları gözlerine inanamadı.
Bir SPA merkezinde müdürlük yapan Özlem Özer, henüz 24 yaşındaydı. Odasında tabanca ile canına kıydı.
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