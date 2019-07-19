İki büyük mucize

İzmir'de lösemi tedavisi görürken zaman geçirmek için hastane odasında oynadığı bilgisayar oyunlarında tanıştığı İngilizce sayesinde hayata bağlanan Tufan Çiçek (19), hastalığını yendi. Ardından Oxford Üniversitesi'nin Türkiye'de düzenlediği hikaye yarışmasında ikinci oldu. Çiçek, "Aldığım bu derece yaptıklarıma anlam kattı" dedi. Anne Zehra Çiçek, "İlk 10'a girmesi bana yeterdi. Ama ikinci oldu, büyük sevinç yaşadım" diye konuştu.
ENGELLİ RAPORUNU YIRTIP ATTI!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 6 yaşındaki Büşra İnci Durmaz, ZİÇEV'de 4 yıl boyunca aldığı eğitimin ardından ailesinin de desteğiyle yaşıtlarındaki çocuklar gibi normal hale geldi. Yüzde 70 zihinsel engelli raporu kalktı. Anne Sevgi Durmaz, "İnci'nin duyma probleminin ortadan kalkması ile birlikte resmen çağ atladı. Birdenbire konuşmaya başladı. Her şey farklılaştı" diyerek sevincini paylaştı.
ENGELLİ RAPORUNU YIRTIP ATTI!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 6 yaşındaki Büşra İnci Durmaz, ZİÇEV'de 4 yıl boyunca aldığı eğitimin ardından ailesinin de desteğiyle yaşıtlarındaki çocuklar gibi normal hale geldi. Yüzde 70 zihinsel engelli raporu kalktı. Anne Sevgi Durmaz, "İnci'nin duyma probleminin ortadan kalkması ile birlikte resmen çağ atladı. Birdenbire konuşmaya başladı. Her şey farklılaştı" diyerek sevincini paylaştı.
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