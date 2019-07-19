Berkay Akbaş'ın ailesinden duygu yüklü karar

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena'nın yanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) anne babası, oğullarının beyaz önlük hayalini, tıp okuyan 2 öğrenciye burs vererek gerçekleştirmeye çalışıyor. Sinop'ta oturan anne Zeynep Akbaş, "Oğlumun amacına ulaşamadığını biliyorum. Onun yerine, o beyaz önlüğü giymek isteyen tıp öğrencilerine destek olmak için ömrümün sonuna kadar, eşimle beraber bu amacı taşıyacağız" dedi. Baba Salim Akbaş "Mezun edeceğimiz sürenin sonuna kadar iki öğrencinin burslarını vermeye devam edeceğiz. Devlet eşime ve bana her ay 162.83'er lira veriyor. Üzerine kendi bütçemizden koyup iki gence katkı veriyoruz" diye konuştu.
Fotoğrafı kolyesinde
İSMİ KOLUNDA
Zeynep Akbaş, oğlunun fotoğrafını kolyesinde, ismini ise kolunda taşıyor.
Fotoğrafı kolyesinde
İSMİ KOLUNDA
Zeynep Akbaş, oğlunun fotoğrafını kolyesinde, ismini ise kolunda taşıyor.
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