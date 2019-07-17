Umutlar bitti

Antalya'da önceki gün Döşemealtı İlçesi'ndeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, uçurumun dibinde insan iskeletine benzeyen kemik parçalarını görünce polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkardı. İskelet parçalarının yaklaşık 45 gün önce Güver Uçurumu yakınlarında kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bölgedeki çalışmaları izledikten sonra morga giden baba İhsan Yıldız "Oğlumun cenazesini bulduk üzerinden kimlik çıktı. Herkes üniversitedeki çocuğunu yakından takip etsin. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Cenaze teşhis için İstanbul'a gönderilecek" diyerek ağladı...
Eyyüphan Yıldız
Eyyüphan Yıldız
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