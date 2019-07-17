Umutlar bitti

önceki gün Döşemealtı İlçesi'ndeki'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, uçurumun dibinde insan iskeletine benzeyen kemik parçalarını görünce polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkardı. İskelet parçalarının yaklaşık 45 gün önce Güver Uçurumu yakınlarında kaybolan üniversite öğrencisi'a (20) ait olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bölgedeki çalışmaları izledikten sonra morga giden baba"Oğlumun cenazesini bulduk üzerinden kimlik çıktı.Cenaze teşhis için İstanbul'a gönderilecek" diyerek ağladı...