Kumluca'daki Rhodiapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Likyalı hayırsever Opramoas adına yapılan anıt, gün yüzüne çıktı. 2015'te anıtta restorasyon yapıldı. Ancak anıttaki 38 yazıtlı bloğun yanlış yerleştirildiği, 2 yazıtın kaybolduğu, 1 yazıtın parçalandığı ve yeni sütunlar kullanıldığı saptandı. Hatalı restorasyon tepki topladı.Anıt, 2016'da üzerinde fotoğrafının bulunduğukapatıldı. Çıkan fırtına ise kaplamayı yıktı. Restorasyon hatası, fırtınayla ortaya çıktı.