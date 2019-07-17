Antalya Kumluca'daki Rhodiapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Likyalı hayırsever Opramoas adına yapılan anıt, gün yüzüne çıktı. 2015'te anıtta restorasyon yapıldı. Ancak anıttaki 38 yazıtlı bloğun yanlış yerleştirildiği, 2 yazıtın kaybolduğu, 1 yazıtın parçalandığı ve yeni sütunlar kullanıldığı saptandı. Hatalı restorasyon tepki topladı.
Anıt, 2016'da üzerinde fotoğrafının bulunduğu plastik kaplamayla kapatıldı. Çıkan fırtına ise kaplamayı yıktı. Restorasyon hatası, fırtınayla ortaya çıktı.
Anıt, 2016'da üzerinde fotoğrafının bulunduğu plastik kaplamayla kapatıldı. Çıkan fırtına ise kaplamayı yıktı. Restorasyon hatası, fırtınayla ortaya çıktı.
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