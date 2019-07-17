'Facia'büs

Kocaeli'de yaşayan Günay Gönülaçar (18), dün halk otobüsüne bindi. Gebze'deki bir alışveriş merkezinin önünde inmek istedi. Otobüsün açık olan kapısına doğru yönelen kadın, inmek için halk otobüsünün durmasını bekledi. Bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Ağır yaralanan Gönülaçar, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K, tutuklandı. Mersin'de ise minibüse binen Alişan Eşref (37), hareket eden aracın kapısından düşerek hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.