'Facia'büs

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’de Günay Gönülaçar otobüsten, Mersin’de ise Alişan Eşref minibüsten düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.




Kocaeli'de yaşayan Günay Gönülaçar (18), dün halk otobüsüne bindi. Gebze'deki bir alışveriş merkezinin önünde inmek istedi. Otobüsün açık olan kapısına doğru yönelen kadın, inmek için halk otobüsünün durmasını bekledi. Bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Ağır yaralanan Gönülaçar, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K, tutuklandı. Mersin'de ise minibüse binen Alişan Eşref (37), hareket eden aracın kapısından düşerek hayatını kaybetti.

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