'Facia'büs

yaşayandünhalk otobüsüne bindi.Gebze'deki bir alışverişmerkezinin önündeinmek istedi. Otobüsünaçık olan kapısınadoğru yönelen kadın,inmek için halk otobüsünündurmasını bekledi.Bu sıradaAğıryaralanan Gönülaçar,hastaneye kaldırıldı.Ancak burada yapılantüm müdahalelererağmen hayatını kaybetti.Gözaltına alınanhalk otobüsü sürücüsüY.K, tutuklandı. Mersin'deiseminibüsebinen