Eğitime engel yok

Ankara'da doğuştan bedensel engelli Uğurcan Ceyran (23), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü akülü aracıyla her gün 4 toplu taşıma aracı değiştirerek, 4 yılda bitirdi. 25 kilometre uzaklıktaki okuluna büyük bir azimle giden Ceyran, her insanın kendi potansiyelini ortaya koymaya çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Ben de kendimi engelli psikolojisi alanında geliştirdim. Tüm engel gruplarını tanımaya çalıştım. Görme engelli ve işitme engelli arkadaşlarım oldu. Tüm bu sorunları ve çözüm yollarını tanıdıktan sonra kendimi engelli bireylerin hem toplumsal uyumunu arttırmaya hem de hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için çalışmaya adadım. Hepsinin kendine özgü engel ve çözüm yolları var. Ancak arkadaşlarımız bilgiye ve toplumsal olanaklara erişimde sorun yaşıyorlar. Bu sorunlarını hallettiğimizde en üst seviyede lacaklardır."
Canan- Hüseyin Ceyran çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Canan- Hüseyin Ceyran çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.
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