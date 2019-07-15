Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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