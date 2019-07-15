Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:39

Son dakika haberi: yolunda araç şarampole yuvarlandı! Sürücü aracın içinde sıkıştı

Çekmeköy Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Şile yolunda araç şarampole yuvarlandı! Sürücü aracın içinde sıkıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri