Fatih'te Çinli kadını öldüren zanlı yakalandı İstanbul Fatih’te öldürülen Çinli kadının, evi yakıldı. Katil zanlısı, şapkasındaki video oyunu PUBG yazısından yakalandı. Lan Lan'nın da cinayetten 4 saat sonra Çin'e gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğazı kesilip evi yakılan Çinli kadın cinayetinde katili, PUBG şapkası ele verdi. Olay geçen pazar günü İstanbul Fatih'te meydana geldi. Çinli Chen Haiyun (42) bir binanın bodrumunda ölü bulundu. Sokağa giren PUBG şapkalı, siyah tişörtlü, kot pantolonlu bir erkek polisin dikkatini çekti. Aynı kişi bölgeden ayrıldıktan sonra evden dumanlar yükseldi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, "200 lira karşılığında ilişki için anlaşmıştım. İşimiz bitince üzerimde 100 lira vardı onu verdim ve evden ayrıldım" diyerek cinayet suçlamasını kabul etmedi. Ancak Mert P. tutuklandı. Haiyun'un eskort siteden para karşılığı ilişkiye giren vatandaşı Lan Lan ile ayın evi paylaştığı öğrenildi. Lan Lan'nın da cinayetten 4 saat sonra Çin'e gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Yunus Emre KAVAK