Sibel’in penceresi

8 yaşında 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığına yakalandı. Yüzünde yaralar çıkmaya başladı. Daha sonra bu yaraların kansere dönüştüğü anlaşıldı. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının, 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Sonra da eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edilmek zorunda kaldı. Ardından kemoterapiye başladı.Vücudundaki yaralar da ortadan kalktı. Yıllar sonra yüzünü yıkamanın mutluluğunu yaşayan Oflas, "Güneşle düşman olduk. Eskiden kış depresyonu vardı, şimdi tam tersi oldu. Kapalı havaları seviyorum. 'Güneş girmeyen eve doktor girer' sözü benim için geçerli değil." diye konuştu.