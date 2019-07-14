Rize'nin İkizdere İlçesi Çiçekli Köyü Anzer Yaylası'nda vefat eden Sabri Kangel'e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel'e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılması yönünde karar alındı. Ahşap ev, 4 yıl önce yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev yaptı. Kardeşi Ahmet Kangel de kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. İl dışında yaşayan iki kardeşin yaz aylarında evlerinde kaldığı açıklandı. Yayla sakinlerinden Fetih Karaduman, "İki kardeş arasında ev yüzünden husumet oluştu. Keçi inadı bu" ifadelerini kullandı.
ÖNCE
Anlaşamayan 2 kardeş, babadan kalma evi ortadan böldü.
SONRA
İnatçı kardeşlerden biri, eski evin boyutlarında ev yaparken, diğeri 3 katlı apartman dikti. Bir tarafı tek katlı, diğer tarafı ise 3 katlı olan bina, dikkat çekti.
ÖNCE
Anlaşamayan 2 kardeş, babadan kalma evi ortadan böldü.
SONRA
İnatçı kardeşlerden biri, eski evin boyutlarında ev yaparken, diğeri 3 katlı apartman dikti. Bir tarafı tek katlı, diğer tarafı ise 3 katlı olan bina, dikkat çekti.
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