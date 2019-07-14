İşte 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in hayatı...

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli bir askerdir. Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emri üzerine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürdü. Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından şehit edildi. İşte Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in hayatı...

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.