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Acı kader!

’da TIR’a çarpan otomobildeki minik kız kurtarılamadı. Babasının, eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıktı

Acı kader!
BABA olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman (37), 7 yıllık çocuk özleminin ardından Kasım 2017'de, 4 aylık hamile olduğunu öğrenince, bunu öğretmeni eşi Mutlu Kahraman (34) ile paylaştı. Heyecandan kalp krizi geçiren genç adam hayatını kaybetti. Leyla Kahraman, eşinin ölümünden sonra kız bebek dünyaya getirdi. Çocuğuna kocasının ismini verdi. Genç kadın dün kızı ve annesini alarak otomobille yola çıktı. TIR'a arkadan çaptı. Sürücü Kahraman ile annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan Ülkü Mutlu Kahraman (1.5) yaralandı. Minik kız kurtarılamadı.



, çocuğunun olacağını öğrenince kalp krizinden öldü.

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