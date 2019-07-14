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  • 14.07.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:16

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi?

15 Temmuz tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılan soruların başında bulunuyor. Birçok kişi 15 Temmuz Pazartesi günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, tramvay, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. 15 Temmuz tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı da merak konusu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? İşte cevabı...

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Meclisi'nde ücretsiz toplu taşıma ilgili kararlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Oybirliği ile alınan kararlara göre 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programlarına katılmak isteyenler 15 Temmuz 2019 pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00'ya kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.

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