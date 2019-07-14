15 Temmuz'da bankalar ve noterler açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlar bu nedenle noter ve bankalar açık mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü noter ve bankalar çalışıyor mu?
15 TEMMUZ'DA NOTER VE BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz resmi tatil ilan edildiği için pazartesi günü tatil olacak. Banka, noter yada PTT'de işlemi olan vatandaşlar 8 Temmuz Salı gününü bekleyecek.
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