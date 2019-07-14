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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 00:20

burada! İşte 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiirler...

günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. son derece önemli olan bu günde vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Haberimizde en güzel 15 Temmuz şiirlerini sizin için derledik. İşte 15 Temmuz 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiirler...

15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz günü şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Türkiye için çok özel bir gün olan bu günde vatandaşlar 15 Temmuz şiirleri hakkında internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şiirleri çok aratılanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiirler...

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

Millete Bakın Hele:
Türk´e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi
Taylar gibi şahlanan millete bakın hel
İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi
Cihat emrini alan millete baskın hele.

Mücella Pakdemir

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