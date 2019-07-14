15 Temmuz günü şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Türkiye için çok özel bir gün olan bu günde vatandaşlar 15 Temmuz şiirleri hakkında internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şiirleri çok aratılanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiirler...

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

Millete Bakın Hele:

Türk´e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hel

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi

Cihat emrini alan millete baskın hele.

Mücella Pakdemir