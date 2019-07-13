Mahallede köpek nöbeti!

İstanbul Kağıthane'de vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor.
- Yaşam
- 13.07.2019
- Gazete
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