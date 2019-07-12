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Suça eşlik ettiler

Suça eşlik ettiler
İspanya'da Maliye, eksik vergi ödediği gerekçesiyle Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye 2.1 milyon euro para cezası verdi. Ünlü futbolcu, itiraz etti. Ulusal Mahkeme ise itirazı reddetti. Maliye'nin verdiği cezaya onay verdi. Pique'nin 2 çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

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