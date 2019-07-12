Bir 'Damla' mutluluk

Samsun'da beynindeki kitle nedeniyle kanser tedavisi gören ve saçları dökülen 10 yaşındaki Damla Sağlam'a peruk hediye edildi. Minik yavru, "Gerçek saçtan yapılması ve eski saçlarımın renginde olması beni oldukça mutlu etti" diye konuştu.