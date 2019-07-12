Aldatıldım, hatırlamıyorum

Avukat eşini öldüren doktor kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olay 19 Mayıs'ta Diyarbakır'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu (43) ile doktor Mesut Issı (45), çocukları için bir etkinlikte buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, eşine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı. Issı, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Olayı da hatırlamadığını öne süren katil doktor sözlerine şöyle devam etti: "Aldattığından emin oldum. Ama yine de barışmak istedim. Olay günü yine konuşmak istedim. O da, '2.5 yıldır bir ilişkim var. Midesiz, namussuz?' dedi. Elime silahı aldım, eşimi yerde gördüm. Pişmanım." Issı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ve ruhsatsız tabanca nedeniyle de 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Doktor Mesut Issı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Doktor Mesut Issı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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