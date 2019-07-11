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Yaralı itfaiye eri kıyafetlerinin kesilmesini istemedi: Devletimin malını kesmeyin

Enkaz altından kaldı. Beli kırıldı ama acısına aldırmadı. Üniformasını kesmek isteyen doktorlara karşı çıktı, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek karşı çıktı.

Süp'er' Tanju
"Helal olsun" dedirten olay, 'de yaşandı. İtfaiye eri Tanju Uğur (28), yıkılan duvarın altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırıldı.
Üniformayı kesip tedavi etmek isteyen sağlık görevlilerine, "Devletimin malını kesmeyin" diye yalvardı. Doktorlar gözyaşını tutamadı.



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