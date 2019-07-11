"Helal olsun" dedirten olay, Denizli'de yaşandı. İtfaiye eri Tanju Uğur (28), yıkılan duvarın altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırıldı.
Üniformayı kesip tedavi etmek isteyen sağlık görevlilerine, "Devletimin malını kesmeyin" diye yalvardı. Doktorlar gözyaşını tutamadı.
2 BİN LİRALIK ÖZEL KIYAFET ATEŞE VE DARBELERE DAYANIKLI
Üniformayı kesip tedavi etmek isteyen sağlık görevlilerine, "Devletimin malını kesmeyin" diye yalvardı. Doktorlar gözyaşını tutamadı.
2 BİN LİRALIK ÖZEL KIYAFET ATEŞE VE DARBELERE DAYANIKLI
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