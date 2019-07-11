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Vahşete 'gelin'!

’da nişanlı çift, düğün günü kavga etti. Feci şekilde dövülen hayatını kaybetti...

Vahşete 'gelin'!
Genç kız gelinlik yerine kefen giydi. Akılalmaz olay dün 'da meydana geldi. Düğüne bir gün kala nişanlısı Y.E.A'nın (32) evine giden Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Öfkeli adam, ı feci şekilde dövdü. Daha sonra da faturaları ödemeye gitti. Geri döndüğünde Yalçın'ı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı ise cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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