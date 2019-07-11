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Ölüme yattı

Ölüme yattı
Antalya'da madde bağımlısı Metin Lafçı (46) dün parkta hareketsiz halde bulund. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Lafçı'nın kolonya içtiği değerlendirilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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