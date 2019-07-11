Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Munzur Çayı ve Pülümür Vadisi ziyaretçileri büyüledi. Munzur Çayı'nda kurulan zipline istasyonu, kamp alanları, rafting ve kano merkezi ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Kar sularıyla beslenen Munzur Çayı'nda rafting yapıp, jetski ile dolaşan tatilciler, Tunceli'nin Bodrum ve Çeşme'yi aratmadığını söyledi. Vali Tuncay Sonel ise "Turist sayısı 3 kat arttı. Otellerimizde yer kalmadı" dedi.
Güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermedi. Operasyonlar sayesinde geçmiş yıllarda terörle anılan Tunceli'ye huzur geldi. Kent, yapılan yatırımlarla birlikte altın dönemine girdi. Yerli ve yabancı turistler, tatil ve spor şehri haline gelen Tunceli'ye akın etti.
Kar sularıyla beslenen Munzur Çayı'nda rafting yapıp, jetski ile dolaşan tatilciler, Tunceli'nin Bodrum ve Çeşme'yi aratmadığını söyledi. Vali Tuncay Sonel ise "Turist sayısı 3 kat arttı. Otellerimizde yer kalmadı" dedi.
Güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermedi. Operasyonlar sayesinde geçmiş yıllarda terörle anılan Tunceli'ye huzur geldi. Kent, yapılan yatırımlarla birlikte altın dönemine girdi. Yerli ve yabancı turistler, tatil ve spor şehri haline gelen Tunceli'ye akın etti.
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