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’nda rafting

Tunceli, spor ve turizm kenti haline geldi. Ziyaretçiler kar sularında beslenen ’nda rafting ve zipline yaparak eğlendi. Oteller ise full çekti.

Tuncelibükü
Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, ve Pülümür Vadisi ziyaretçileri büyüledi. Munzur Çayı'nda kurulan zipline istasyonu, kamp alanları, rafting ve kano merkezi ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Kar sularıyla beslenen Munzur Çayı'nda rafting yapıp, jetski ile dolaşan tatilciler, Tunceli'nin ve Çeşme'yi aratmadığını söyledi. Vali Tuncay Sonel ise " sayısı 3 kat arttı. Otellerimizde yer kalmadı" dedi.




Güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermedi. Operasyonlar sayesinde geçmiş yıllarda terörle anılan Tunceli'ye huzur geldi. Kent, yapılan yatırımlarla birlikte altın dönemine girdi. Yerli ve yabancı turistler, tatil ve spor şehri haline gelen Tunceli'ye akın etti.

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