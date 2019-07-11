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te tanıştığı kadının evine gitti! İki erkek yan odadan çıkarak...

'Don'du kaldı
İstanbul'da bir adam, dün ten tanıştığı kadının evine gitti. Başka odadan çıkan iki kişi tarafından darp edildi. Yarı çıplak bir halde balkondan sarkarak, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye giden ekipler, asılı kalan acemi çapkını kurtardı. Öte yandan balkonda asılı kalan adamın itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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