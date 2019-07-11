İstanbul'da bir adam, dün internetten tanıştığı kadının evine gitti. Başka odadan çıkan iki kişi tarafından darp edildi. Yarı çıplak bir halde balkondan sarkarak, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye giden ekipler, asılı kalan acemi çapkını kurtardı. Öte yandan balkonda asılı kalan adamın itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- Yaşam
- 11.07.2019
- Gazete
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