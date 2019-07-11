Cinnet getiren astsubay elini kana buladı. Korkunç olay önceki gün Adana'da yaşandı. Astsubay Ertuğrul Güçlü (22), 4 aylık eşi Büşra (21) ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in (58) evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Güçlü, tabancasını çıkarıp, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Büşra Güçlü ve Cemal Ünlükıraner yaşamını yitirdi, Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü'nün, emniyetteki sorgusunda, "İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü" dediği belirtildi.
'BİR ÖMÜR SENİNLE'
Bu arada, Ertuğrul Güçlü'nün, sosyal medya hesaplarından 'Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' notuyla eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Katil zanlısı tutuklanırken, baba-kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Cemal Ünlükıraner hayatını kaybetti, eşi Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı.
'BİR ÖMÜR SENİNLE'
Bu arada, Ertuğrul Güçlü'nün, sosyal medya hesaplarından 'Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' notuyla eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Katil zanlısı tutuklanırken, baba-kızın cenazelerinin babaevine götürüldükten sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Cemal Ünlükıraner hayatını kaybetti, eşi Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı.
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