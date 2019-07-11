Bugünkü
Takvim

300 saatlik mutlu son

300 saatlik mutlu son
'nin Çamlıhemşin ilçesinde 1.5 aylık hamile (20), 24 Haziran'da cep telefonunu alan 3 aylık eşi Mehmet Çamkerten'e kızdığı için evi terk etti. Çamkerten için özel ekip kuran jandarma ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi. Kadını 'de bir evde buldu. Başak Çamkerten, sığınma evinde koruma altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri300 saatlik mutlu son
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri