300 saatlik mutlu son

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 1.5 aylık hamile Başak Çamkerten (20), 24 Haziran'da cep telefonunu alan 3 aylık eşi Mehmet Çamkerten'e kızdığı için evi terk etti. Çamkerten için özel ekip kuran jandarma ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi. Kadını Eskişehir'de bir evde buldu. Başak Çamkerten, sığınma evinde koruma altına alındı.
- Yaşam
- 11.07.2019
- Gazete
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