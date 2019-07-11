Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş son buldu. İdare merakla beklenen 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o şanslı numaralar....

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52