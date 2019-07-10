Yolda bulduğu altınları polise teslim etti

BİLECİK Bozüyük'te işsiz Semih Enginar (24) yol kenarında fark ettiği ziynet eşyalarını hiç düşünmeden polise bildirdi.

Yapılan incelemede altınların sahte olduğu belirlendi. Polis, iyi niyetli davranışından dolayı genci tebrik etti.