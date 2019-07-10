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Uzman kurbanı

Uzman kurbanı

GAZİANTEP'TE görev yapan Uzman Çavuş (26) eşinin teyzesinin oğlunun düğün törenine katılmak için geldiği düğün evinin önünde eşi Müberra Kuzman'ı (24) otomobilin içerisinde başından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Kuzman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ekipler tarafından gözaltına alınan Gökhan Kuzman, eşini arabanın içerisinde kazayla vurduğunu söyledi

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