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'da bir çete yüzlerce Türk gencini dolandırdı!

’da bir çete, Türkler’in yanına güzel kadınları yolladı. Tuzağa düşen ler ise gittikleri mekanlarda kazıklandı. Mağdurlardan birisi, “Anna’nın güzel yüzüne kandım. 400 euro’mu kaptırdım” diye dert yandı.

Vay 'Anna'sını!
Türkiye ve Ukrayna, uzun bir süre önce vize konusunda anlaştı. İki ülkenin vatandaşlarına 'kimlikle seyahat' imkanı sağlandı. 'yı merak eden Türkler de uçağa atladı. Soğuk ülkeyi karış karış dolaştı. Türklerin yoğun bir şekilde ülkelerine geldiğini gören bir çete ise kolay yoldan para kazanmak için düğmeye bastı. Çete elebaşlarının ayarladığı güzel kadınlar, ülkeye yalnız giden Türk erkeklerinin etrafını sardı. Kadınlar, 'ye hayran olduklarını söyleyip, Türkler'i kent merkezlerine uzak olan restoranlara çağırdı.




Daveti kabul eden ler de gittikleri yerlerde kadınlarla içmeye başladı. Bir süre sonra ise kadınlar, "Annemle konuşup geliyorum" diyerek masadan kalktı. Bir daha da masaya yanaşmadı. Ortada kalan Türk erkekleri ise yüklü gelen hesapları görünce şoka uğradı. Hesabı ödemeyeceklerini açıkladı. Ancak işletme sahipleri turistlerin kartlarına zorla el koyup, hesaba ne yazdılarsa kuruşu kuruşuna aldı...


AYKUT SONCU

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