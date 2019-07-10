Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden kuralar ile TOKİ konutlarının yeni sahipleri belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade edilecek. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. 10 Temmuz TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ ev alma şartları nelerdir? TOKİ'den konut nasıl alınır?