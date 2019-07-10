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Stanford avcısı Zeynep

Dünyanın en prestijli okullarından Stanford Üniversitesi’ne kabul edilen Zeynep Avcı, toplumun kadın mühendislere olan önyargısını yıkmayı hedefliyor.

Stanford avcısı Zeynep
İzmir'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında olmasına rağmen kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı... Genç kız, ABD'deki Stanford Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden kabul aldı. Zeynep Naz, bu başarısıyla dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan 8 haftalık bu programda, Stanford Üniversitesi'nde okutulan kredili dersleri alma şansını yakaladı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Naz, Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden birçok kişiyle tanışıp, fikir alışverişi yaptığını vurguladı. Gelecekte de astronomi ve mühendislik alanlarında bir kariyer hedeflediğini açıkladı...

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