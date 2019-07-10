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  • 10.07.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:18

! Sigaraya mı mı geldi? Temmuz zammı

Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseldi. Yapılan değişikliği ile yılbaşında yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Sigara fiyatlarındaki güncelleme 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. İşte ! mı geldi? Temmuz zammı açıklaması

Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? İşte güncel tekel fiyat listesi!

Sigara güncel tekel fiyat listesi! Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? 10 Temmuz sigara fiyatı Temmuz zammı. Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı. Daha önce sigaraya Nisan ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre; asgari maktu vergi oranı yenilenmişti. TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı fakat enflasyona bağlı olarak sigara ve içki fiyat düzenlemesi konusunda açıklama henüz yapılmadı.

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