Sigara güncel tekel fiyat listesi! Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? 10 Temmuz sigara fiyatı Temmuz zammı. Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı. Daha önce sigaraya Nisan ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre; asgari maktu vergi oranı yenilenmişti. TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı fakat enflasyona bağlı olarak sigara ve içki fiyat düzenlemesi konusunda açıklama henüz yapılmadı.