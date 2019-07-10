ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından sigara fiyatları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi marka sigaraya zam geldiği merak konusu oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10-11 Temmuz güncel sigara fiyat listesi.... Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu.