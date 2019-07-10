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Küçük Efe şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

Birinciliği kıl payı kaçıran Efe’yi, babası teselli etti. Küçük yarışçı, “İleride gibi olacağım” dedi.

Pistlerin Efe’si

EFE Okur, henüz 7 yaşında olmasına rağmen motosiklete gönül verdi. Dün, Gönen'de düzenlenen Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağında mücadele etti. Tam birinci olacakken, motoru arızalanan Efe, yarışı ikinci bitirdi.

Üzüntüyle döktüğü gözyaşlarını, babası Mehmet Murat Okur sildi. Hedefinin Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Efe, "Motorumun debriyajı bozulmuş. Biraz ağladım. Gelecekte gibi olmak istiyorum" dedi.

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