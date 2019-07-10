Küçük Efe şampiyonluğu kıl payı kaçırdı

EFE Okur, henüz 7 yaşında olmasına rağmen motosiklete gönül verdi. Dün, Balıkesir Gönen'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağında mücadele etti. Tam birinci olacakken, motoru arızalanan Efe, yarışı ikinci bitirdi.

Üzüntüyle döktüğü gözyaşlarını, babası Mehmet Murat Okur sildi. Hedefinin Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Efe, "Motorumun debriyajı bozulmuş. Biraz ağladım. Gelecekte Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyorum" dedi.