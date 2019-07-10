Kazada hayatını kaybeden Davut organ bekleyen 5 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş Elbistan'da Davut Köse (20), 30 Haziran'da trafik kazası geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, organlarının bağışlanmasını istedi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından Köse'nin kalbi İstanbul'a, ince bağırsağı Malatya'ya, karaciğeri Adana'ya, böbrekleriyse Gaziantep'e nakil bekleyen hastalara hayat vermek için gönderildi.
- Yaşam
- 10.07.2019
- Gazete
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