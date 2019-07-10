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Kardeşini domuz zannedip öldürdü!

Hedefi şaşırdı
ZONGULDAK Ereğli'de Cengiz Pamukçuoğlu (55), fındık bahçesinde domuz beklediği sırada çalılıklardan duyduğu ses üzerine ateş etti. Pamukçuoğlu olay yerine gittiğinde kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nu (45) yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Pamukçuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazara kardeş katili olan Pamukçuoğlu gözaltına alındı.

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