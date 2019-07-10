Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 askeri personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan ilan göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 48 askeri personel istihdam edilecek. Personel alımı muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılıyor. İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okullardan 2019 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak,

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

2'nci ve 3'üncü sınıflara özel öğrenci olarak geçiş yapacakların; 2'nci sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.), 3'üncü sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.)