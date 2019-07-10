Eski eşi ve kayınbiraderini öldüren sanık: Karımı çok seviyordum

ÇORUM'da, geçen yıl boşandığı Gamze Kuru (24) ile onun ağabeyi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yakup Mensur'un (34) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mensur, duruşmada, "O insan benim çocuğumun annesiydi ve ben çok seviyordum. Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim.



Gamze Kuru

Çok pişman ve üzgünüm" dedi. Savcı, Mensur'un iddianamede 'Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası' ile cezalandırılması istendiğini anlattı. Ancak tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığını belirtip, şüphelinin 'Kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı birer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.