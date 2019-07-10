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'de skandal uygulama!

Ünlü yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın yenileyip hizmete açtığı 'de skandal patlak verdi. İşadamı Engin Yakut, Arap misafirlerini gezdirmek istedi. Bebek Otel, ayrımcılık yaptı. Örtülü leri içeri almadı. Skandal yargıya taşındı.

Yakışmadı Bebek
Ünlü yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın yenileyip hizmete açtığı Bebek Otel'de skandal patlak verdi. İşadamı Engin Yakut, Arap misafirlerini gezdirmek istedi. 19 Haziran'da 'in kafesini arayıp rezervasyon işlemini gerçekleşti. Ardından 2 kadın le birlikte otele gitti. Otel yetkilileri ise örtülü Araplar'ın kılık kıyafetini gerekçe gösterdi. Yakut ve beraberindekileri içeri alamayacaklarını söyledi.



İşadamı Yakut ise tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler, patronları Yıldırım'ın bu konuda kesin talimatı olduğunu belirtti. Arap turistlerle birlikte otele alınmayan işadamı, "Ayrımcılığa uğradık" dedi. Emniyet'e giderek işletme hakkında şikayet dilekçesi verdi. Rezaleti yargıya taşıyacağını bildirdi.

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