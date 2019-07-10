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  • 10.07.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 11:30

kura çekiliş sonuçları isim listesi! nelerdir? ?

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden kuralar ile konutlarının yeni sahipleri belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade edilecek. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 nı öğrenebilirsiniz. TOKİ kura çekilişi sonuçları: nelerdir? ?

TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ’den konut nasıl alınır?

10 Temmuz TOKİ kura çekiliş sonuçlar isim listesi! TOKİ ev alma şartları nelerdir? TOKİ'den konut nasıl alınır? 10 Temmuz TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ ev alma şartları nelerdir? TOKİ'den konut nasıl alınır? TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen çekiliş ile belirlenmeye devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Isparta, Antalya Manavgat ardından bu hafta Muğla Fethiye Karaçulha ile İzmir Selçuk ve Ödemiş konutlarının sahipleri belli oluyor. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları... Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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