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Tarihi ayıp!

Vatandaşlar, tarihi esere sprey boyayla zarar verenlere tepki gösterdi.

Tarihi ayıp!

Kocaeli'nde sit alanı içerisindeki Kapanca Sokağı, eski tarihi dokusuyla dikkat çekti. Şehrin sivil mimarisini yansıtan evlerin ve tarihi çeşmelerin bulunduğu sokak, bazı kişiler tarafından tahrip edildi. 19. yüzyıldan kalma çeşmenin üzerine sprey boyayla yapılan şekiller, pesdedirtti. Vatandaşlar, bu saygısızlığı yapanların cezalandırılmasını istedi.

FEHİME TEKBAŞ

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