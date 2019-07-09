TÜRKİYE, Antalya'da yaşayan Özge Yıldırım'ı doğrama ustası babasının yaptığı protez bacağıyla tanıdı. Yanlış iğne sonucu sol bacağı henüz 13 günlükken kesilen Özge, yine babası Ali İhsan Yıldırım'ın evin tavanına kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Hayırseverlerin seferberliği sonucu protez bacağına kavuşan Özge, koşup oynamaya başladı. Ancak küçük kız büyüdüğü için protezi dar gelmeye başladı. Yardımseverler yine kayıtsız kalmadı. Önceki gün Özge'ye üçüncü protez bacağı takıldı. Baba Yıldırım, protezin büyümeye bağlı olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Özge, 80 yaşına gelene kadar protez bacakları değişecek. Yardımlardan ziyade hastanelerin bu bedeli ödemesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.