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Minik ’nin yeni mutluluğu

Yardımseverler, bir kez daha için kenetlendi. Talihsiz yavrunun küçük gelen protezi, değiştirildi.

Ya'bacak' çok şey var

TÜRKİYE, 'da yaşayan Yıldırım'ı doğrama ustası babasının yaptığı protez bacağıyla tanıdı. Yanlış iğne sonucu sol bacağı henüz 13 günlükken kesilen Özge, yine babası Ali İhsan Yıldırım'ın evin tavanına kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Hayırseverlerin seferberliği sonucu protez bacağına kavuşan Özge, koşup oynamaya başladı. Ancak küçük kız büyüdüğü için protezi dar gelmeye başladı. Yardımseverler yine kayıtsız kalmadı. Önceki gün Özge'ye üçüncü protez bacağı takıldı. Baba Yıldırım, protezin büyümeye bağlı olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Özge, 80 yaşına gelene kadar ları değişecek. Yardımlardan ziyade hastanelerin bu bedeli ödemesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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