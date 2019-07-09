Evde tek başına!

Kalp rahatsızlığı olan genç kadın, evinde can verdi. Şüpheli olay dün Antalya'da meydana geldi. 37 yaşındaki fizyoterapist Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları, balkondan içeri girince kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Alacaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Genç kadının kısa süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
Genç kadının kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Funda Alacaoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kadının öldüğünü belirledi.
FURKAN YAZICI
Genç kadının kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Funda Alacaoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kadının öldüğünü belirledi.
FURKAN YAZICI
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