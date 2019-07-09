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Evde tek başına!

’da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu. Sevenleri yasa boğuldu.

Evde tek başına!
Kalp rahatsızlığı olan genç kadın, evinde can verdi. Şüpheli olay dün 'da meydana geldi. 37 yaşındaki fizyoterapist Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları, balkondan içeri girince kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Alacaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Morgu'na götürüldü. Genç kadının kısa süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Genç kadının kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. 'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kadının öldüğünü belirledi.

FURKAN YAZICI

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