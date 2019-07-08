Bugünkü
Takvim

içtim’ dedi alkollü çıktı

'da H.B., dün 112'yi arayarak içtiğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeyi karantina altına aldı. karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Bu neyin kafası!
Adana'da H.B., dün 112'yi arayarak siyanür içtiğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeyi karantina altına aldı. karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri‘Siyanür içtim’ dedi alkollü çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri