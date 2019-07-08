Adana'da H.B., dün 112'yi arayarak siyanür içtiğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.
- Yaşam
- 08.07.2019
- Gazete
‘Siyanür içtim’ dedi alkollü çıktı
Adana'da H.B., dün 112'yi arayarak siyanür içtiğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.
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