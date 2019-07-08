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Kapadokya güzelleri

'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden güzeller katıldı. ''nda, Japonya'dan Nanami Tomita birinci, İsrailli Verinıka Zaporozhec ikinci ve ABD'li Senya Papizovska üçüncü oldu.

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