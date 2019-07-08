Kapadokya güzelleri

Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden güzeller katıldı.'nda, Japonya'dan Nanami Tomita birinci, İsrailli Verinıka Zaporozhec ikinci ve ABD'li Senya Papizovska üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, balonla Kapadokya turu yaptı.