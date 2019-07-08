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’da korkunç olay! Tatilciler gözlerine inanamadı!

’da bir kaportacı, kaldığı otelin barında tartıştığı 21 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldürdü. Emniyet güçleri, durdurdukları Aydın'ı, suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

'Bar'bar!

YAZ tatili, cinayetle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Kaportacı Murat Aydın (24), bir otele yerleşti. Önceki gece de kaldığı otelin barına giderek alkol almaya başladı.

Mert Can Ilgın (21) ile aralarında tartışma çıktı. İkili birbirine saldırdı. Aydın, Ilgın'a tabanca ile ateş etti. Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri, durdurdukları Aydın'ı, suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

ZEKI ÖZKESKİN

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