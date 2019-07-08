YAZ tatili, cinayetle bitti. Olay dün Muğla Bodrum'da meydana geldi. Kaportacı Murat Aydın (24), bir otele yerleşti. Önceki gece de kaldığı otelin barına giderek alkol almaya başladı.

Mert Can Ilgın (21) ile aralarında tartışma çıktı. İkili birbirine saldırdı. Aydın, Ilgın'a tabanca ile ateş etti. Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri, Torba Yol Kontrol Noktasında durdurdukları Aydın'ı, suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

ZEKI ÖZKESKİN