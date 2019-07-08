Aylin öğretmen gönülleri fethetti

özel bir okulda öğretmen olan, emekli öğretmen annesi'ın 1969 yılında ilk görev yeri olan'unköyüne gitti. Okulun harabeye döndüğünü görünce, öğrencileri ile harekete geçti. Her yıl belirli sürelerde köydeki okulda çalışan öğretmen ve öğrencileri, çatıyı ve döşemeleri yeniledi, duvarları boyadı, Atatürk büstünü temizledi. Okul, el birliği ile baştan aşağıya yenilendi. Öğretmen Aylin Demirhan, "Bahçe işleri yapıyoruz. Köylülerin evlerinde konaklıyoruz. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Tüm köylerimizi biraz daha aydınlığa çıkartabiliriz" dedi.