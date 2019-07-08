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Aylin öğretmen gönülleri fethetti

Aylin öğretmen, annesinin ilk görev yeri olan okulu yeniledi. Köy halkının ve öğrencilerin gönlünü fethetti... Her yıl belirli sürelerde köydeki okulda çalışan öğretmen ve öğrencileri, çatıyı ve döşemeleri yeniledi, duvarları boyadı, Atatürk büstünü temizledi.

Ana okulu
İstanbul'da özel bir okulda öğretmen olan Aylin Demirhan, emekli öğretmen annesi Yücel Demirhan'ın 1969 yılında ilk görev yeri olan Sinop'un Kılıçlı köyüne gitti. Okulun harabeye döndüğünü görünce, öğrencileri ile harekete geçti. Her yıl belirli sürelerde köydeki okulda çalışan öğretmen ve öğrencileri, çatıyı ve döşemeleri yeniledi, duvarları boyadı, Atatürk büstünü temizledi. Okul, el birliği ile baştan aşağıya yenilendi. Öğretmen Aylin Demirhan, "Bahçe işleri yapıyoruz. Köylülerin evlerinde konaklıyoruz. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Tüm köylerimizi biraz daha aydınlığa çıkartabiliriz" dedi.

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