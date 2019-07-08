Aylin öğretmen gönülleri fethetti

İstanbul'da özel bir okulda öğretmen olan Aylin Demirhan, emekli öğretmen annesi Yücel Demirhan'ın 1969 yılında ilk görev yeri olan Sinop'un Kılıçlı köyüne gitti. Okulun harabeye döndüğünü görünce, öğrencileri ile harekete geçti. Her yıl belirli sürelerde köydeki okulda çalışan öğretmen ve öğrencileri, çatıyı ve döşemeleri yeniledi, duvarları boyadı, Atatürk büstünü temizledi. Okul, el birliği ile baştan aşağıya yenilendi. Öğretmen Aylin Demirhan, "Bahçe işleri yapıyoruz. Köylülerin evlerinde konaklıyoruz. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Tüm köylerimizi biraz daha aydınlığa çıkartabiliriz" dedi.
- Yaşam
- 08.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.